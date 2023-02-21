لتأدية العمرة.. تأشيرة سعودية الكترونية للقادمين جواً

أطلقت المملكة العربية السعودية خدمة إصدار "تأشيرة إلكترونية" للقادمين جوا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

وأوضحت الوزارة، أن التأشيرة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أجل أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية".

وبينت الوزارة، أن الخدمة انطلقت منذ أمس، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة "جوا" عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، والناقل الجوي "طيران ناس"، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت بأن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى 3 أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.

من جهتها، قالت الهيئة السعودية للسياحة إن تأشيرة المرور الجديدة التي تمتد إلى 96 ساعة تعد خطوة متقدمة في السياحة السعودية، حيث توفر خيارات جديدة لاستقطاب فئات مختلفة من الزوار والسياح.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية إبراهيم بن سلمان الكشي إن "إطلاق هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى شركات الطيران يعتبر من مخرجات برنامج التحول الرقمي على مستوى المملكة بشكل عام، وعلى مستوى الخطوط السعودية بشكل خاص".

من جهتها، غردت نائبة وزير السياحة السعودي الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود قائلة "الجهود مستمرة لجعل زيارة المملكة أسهل وأسرع، تأشيرة المرور تسمح للزوار بدخول المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة إلكترونيا وبشكل مجاني عند الحجز على الخطوط الجوية السعودية أو طيران ناس".

وأعلن الناقل الجوي السعودي "طيران ناس" إمكانية حصول المسافرين على متن رحلاته على تأشيرة المرور للزيارة جوا إلكترونيا لدخول السعودية مدة 4 أيام مع صلاحية تمتد إلى 3 أشهر.

وأوضح أنه سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار تذاكر السفر على متن رحلات "طيران ناس" التقدم بطلب الحصول على تأشيرة المرور عبر الموقع الإلكتروني لطيران ناس، ويتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري.