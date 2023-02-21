موعد التوقيت الصيفي في فلسطين 2023- سبب استخدام التوقيت الصيفي- اعتاد الفلسطينيون على تغيير المواقيت في السنة لمرتين، حيث يكون هناك توقيت صيفي وآخر شتوي، والكثير من المواطنين يبحثون عن موعد التوقيت الصيفي في فلسطين 2023- سبب استخدام التوقيت الصيفي، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض موعد التوقيت الصيفي في فلسطين 2023.

موعد التوقيت الصيفي في فلسطين 2023

من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في دولة فلسطين بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق الـ 25 من آذار/مارس 2023.

ويأتي ذلك، وفق قرار مجلس الوزراء برئاسة د. محمد اشتية رقم (2) لسنة 2022م بإجراءات الإعلان عن التوقيت الصيفي والشتوي في دولة فلسطين.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدمت مسبقا مقترحا لتحديد التوقيت الصيفي والشتوي من عام 2023 ولغاية عام 2026.

وكانت حددت الحكومة برام الله، موعد بدء التوقيت الشتوي والصيفي للأعوام الأربعة القادمة اعتبارا من سنة 2022 حتى 2026 ميلادي.

كما أقرت، تحديد بدء العمل بالتوقيتين الصيفي/ بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة عند الثانية فجرا، والشتوي بتأخيرها (60) دقيقة عند الثانية فجرا ولمدة أربعة أعوام وفق الجدول المرفق.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت في وقت سابق، الشهر المنصرم، عن موعد التوقيت الشتوي في فلسطين، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها قدمت لمجلس الوزراء، مسبقا مقترحا لتحديد التوقيت الصيفي والشتوي من عام 2023 وذلك حتى سنة 2026 ميلادي.

سبب تغيير التوقيت الصيفي 2023

ويعتبر التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرَّتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة. تتمُّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة بستين دقيقة. أما الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف.

والهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

تنبُعُ ظاهرة ازدياد ساعات النهار في موسمي الربيع والصيف وتقلُّصها في الخريف والشتاء من ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23.4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس.

ويكبر الفرق بين طول النَّهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً بتلاؤمٍ مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية بالكاد فلا تكون بحاجةٍ للتوقيت الصيفي، فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.