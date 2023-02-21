بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، يبحث عشاق ريال مدريد وليفربول في هذه الاثناء على رابط البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، كون هذه المباراة ستشهد مواجهة نارية بين خبرة السنين الكروية والانتقام الذي يجمع الفريقين، ليفربول يسعى للانتقام والوصول لدور القادم، أما ريال مدريد يحاول مرى أخرى يحاول السيطرة على اللقب الذي حصده كأكثر فريق في العالم 13 لقب، لهذا متابعين الكرام عشاق ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا سنخصص لكم هذه المقالة للحديث ووضع رابط مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مباشر.

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ومشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، سيكون لها متابعة عالية جداً نظراً للشعبية الجماهيرية الواسعة والعريضة التي يتمتع بها فريق ليفربول وريال مدريد في العالم الأوروبي وكذلك العربي، وخاصة ليفربول الذي يضم في صفوفه النجم المصري الدولي محمد صلاح، لهذا تكون مباراة ليفربول في أي بطولة محط بحث دائم لمشاهدتها فكيف بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الان.

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ومشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول دائما وابدا لها شعبية كروية في دول الخليج العربي، لهذا تكون العديد من المقاهي والكافي هات الشعبية في الخليج وبلاد الشام والعالم العربي بشكل عام تخصص وتهتم في عرض مباراة ريال مدريد وليفربول مباشر، لهذا من المتوقع أن تكون مباراة ليفربول وريال مدريد مباشر الان، الأكثر متابعة ومشاهدة من بين المباريات الأوروبية الأخرى التي تقام في نفس الوقت المزامن لمباراة ريال مدريد وليفربول مباشر الان في دوري أبطال أوروبا.

📋 الرسم التكتيكي لتشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول الليلة. pic.twitter.com/2BIhyoD2sD — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) February 21, 2023

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وبث مباشر ريال مدريد وليفربول الان، كما جرت العادة في عرض مباريات دوري أبطال أوروبا وابزرها لهذا اليوم ريال مدريد وليفربول الان مباشر، عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية، وتحديداً قناة beIN Sports 1 HD Premium وقناة beIN 4K HDR بتعليق الجزائري الرائع: حفيظ دراجي.

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ومشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد الان في دوري أبطال أوروبا، ستكون تحت قيادة الحكم: إستفان كوفاكس، وستكون بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد على أرضية ملعب آنفيلد، لحساب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا2023.

وستكون مباراة ليفربول وريال مدريد مباشر الان، بتوقيت الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والساعة 23:00م بتوقيت العاصمة السعودية مكرمة المكرمة وكذلك بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة.

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وفي المؤتمر الصحفي لفريق ليفربول قبل لقاء ريال مدريد، قال جاكبو الذي انضم للريدز في الميركاتو الشتوي الأخير قادما من أيندهوفن الهولندي:" نحن مستعدون، نريد الفوز على ريال مدريد والتأهل، من المهم أن نفوز في المباراة الأولى التي ستكون على أرضنا، ومن ثم الحسم في المواجهة الثانية على أرض مدريد.

وأضاف: "نريد أن نثبت أنفسنا، ونحقق الفوز هنا وفي مدريد.. نحن فريق جيد وقادرون على العبور"، وتابع: "اللعب في دوري أبطال أوروبا حلم للجميع، إنها من أكبر المسابقات في العالم.. لكن علينا التركيز على المباراة ذاتها، وأن نبذل قصارى جهدنا للفوز".

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وأردف: "عندما نتوقف عن تحقيق الانتصارات، يكون الأمر صعبًا على الفريق.. لكن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ونحاول التكاتف معًا في اللحظات الصعبة، وهذه إحدى نقاط قوتنا"، واستكمل جاكبو: "في المباراتين اللتين فزنا بهما في الدوري (الإنجليزي)، قدمنا أداءً جيدًا، فالأمر متروك لنا لفعل ذلك مجددًا، واستمرار تحقيق الفوز.. عانينا من فترة صعبة، لكننا حققنا فوزين متتاليين واستعدنا الثقة"،وختم: "ستكون هذه ثاني مباراة لي في مسيرتي بدوري الأبطال، وأتطلع لإثبات أنني قادر على الأداء في المناسبات الكبرى".

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في حين ، رأى يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه بحاجة إلى تقديم مباراتين مميزتين، من أجل تخطي ريال مدريد، مشيرًا إلى عدم حاجة الفريق الملكي للقيام بالأمر نفسه من أجل التأهل، وقال كلوب : "مع التاريخ الحديث ونجاحات الفريقين في المسابقة، ستكون مباراة بارزة".

وأضاف: "أنا سعيد بخوض تلك المواجهة الآن، لم يكن الوضع كذلك منذ 4 أسابيع، الحياة تتعلق بالوقت، ربما بدأنا في إيجاد أنفسنا بالوقت المناسب من أجل تلك المواجهة"، وواصل: "مع ذلك أرى أنه حتى دون الفوز في آخر مواجهتين، كنا سنقدم أنفسنا أيضًا، فهذه مسابقة مختلفة وعلينا استغلال الفرصة".

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وتابع: "حققنا نتيجتين إيجابيتين مؤخرًا ونأمل البناء على ذلك، ومع ذلك يجب أن نقدم مباراتين مميزتين للتأهل، فإذا لم نقدم أفضل ما لدينا لن تكون لدينا فرصة، أما ريال مدريد فلا يحتاج لتقديم أفضل ما لديه وسيكون لديه فرصة أيضًا، هذا هو الفارق"، وتطرق إلى مواجهة الفريقين في نهائي النسخة الماضية: "لم أشاهد ذلك اللقاء حتى هذا الأسبوع، قدمنا مباراة جيدة وكان بمقدورنا الفوز، سجلوا هدفًا حاسمًا ولم نفعل ذلك بدورنا".

وأتم: "يمكن ملاحظة حجم الخبرة التي يتمتع بها مدريد، فحتى عندما يتحصل خصومهم على فرص، لا يفقدون الثقة، ويعرفون بأن فرصتهم ستأتي".

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