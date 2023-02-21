الراصد الجوي يوضح: هل سيأتي الربيع مبكراً لفلسطين..؟

قال الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي اليوم الثلاثاء 21/2/2023، أن كتلة هوائية افريقية دافئة تشق طريقها نحو البلاد بداية الأسبوع المُقبل ويزداد تأثيرها منتصف الأسبوع لتصبح الأجواء ربيعية بحتة!..

ويطرأ اليوم انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها العامة، ويصبح الطقس غائماً جزئياً بارداً خاصة فوق الجبال، وتزداد الرطوبة، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل لافت.

أما غداً الأربعاء 22/02/2023: تعود درجات الحرارة للارتفاع مجدداً، ويكون الطقس بارداً صباحاً وليلاً، ولطيفاً في الجبال منتصف النهار دافئاً في المناطق المنخفضة، وتعود الأجواء لتصبح أكثر برودة في ساعات متأخرة من الليل مع وصول كتلة هوائية رطبة، وتنشط الرياح.

والخميس 23/02/2023: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً ورطباً وغائماً جزئياً، وقد يهطل رذاذ أمطار في بعض المناطق، ليلاً يسود طقس بارد جداً.

الجمعة 24/02/2023: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً الى بارد في الجبال خاصة العالية ولطيفاً في بقية المناطق، وغائماً جزئياً، وبارداً ليلاً.

السبت 25/02/2023: يبقى الطقس بارداً نسبياً خاصة في الجبال العالية ولطيفاً الى دافئ في بقية المناطق، وغائماً جزئياً الى مشمس، ويطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بقليل.

الأحد 26/02/2023: موجة من الدفء تبدأ بالتأثير على البلاد، طقس مستقر ومشمس ولطيف نهاراً وبارد ليلاً في الجبال، وأكثر دفئاً في بقية المناطق.