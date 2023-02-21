لابورتا لـرئيس الليغا : لن أمنحك السعادة باستقالتي

هاجم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، بعدما طالبه بالاستقالة من منصبه، إذا لم يشرح قضية رشوة نائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكيز نيجريرا بشكل جيد.



وقال لابورتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "خلال فترة ولايتي الأولى، تم إعداد الفواتير والوثائق الخاصة بخدمات التحكيم المطلوبة، وعندما يتوفر لدينا المزيد من المعلومات سنقدمها".



وأضاف: "نجري تحقيقا داخليا وسنعقد قريبا مؤتمرا صحفيا، لاستعراض جميع المعلومات المتوفرة لدينا".



وواصل: "لقد خلع تيباس قناعه مرة أخرى، فهو يشعر بالرهاب تجاه برشلونة".



وأتم: "تيباس دائما ما يظهر بشكل متكرر لزعزعة استقرارنا، ولن أمنحه السعادة باستقالتي، وأقول لكل من يريد تلطيخ تاريخ هذا النادي سيكون لدينا رد فعل قوي".