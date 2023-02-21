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تفاصيل الخبر
رويترز: "24 مليون شخص تضرروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا".
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:38 م
21 فبراير 2023
رويترز: "24 مليون شخص تضرروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا".
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