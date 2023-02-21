صورة الجهاد الإسلامي يلتقي السفير الروسي في دمشق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:05 م
21 فبراير 2023
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التقى عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عبد العزيز الميناوي أبو السعيد  ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر السفير الروسي في دمشق الكسندر يفيموف وذلك في مقر السفارة الروسية في العاصمة السورية دمشق. 

وناقش الميناوي وطاهر مع السفير الروسي آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الفلسطينية الروسية. 

ومن جهته أكد الميناوي على تمسك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بثوابتها الوطنية وإصرارها على تحرير كامل التراب الفلسطيني. 
معتبرا أن ما تنجزه المقاومة الفلسطينية اليوم في الضفة الغربية وغزّة هو الثابت الأهم في طريقة التعامل مع كيان الاحتلال الصهيوني.

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