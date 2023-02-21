رابط صرف المنحة القطرية الجديد شهر 2-2023 من وزارة الاتصالات والمعلومات قبل قليل

رابط صرف المنحة القطرية الجديد شهر 2- فبراير2023 على موقع وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة قبل قليل ، وفي الساعات الأولى من هذا اليوم رأى فريق فلسطين اليوم الاخباري عمليات بحث الكترونية من قبل المنتفعين من هذه المنحة القطرية التي تصرف مساعداتها النقدية بواقع مئة دولار لكل عائلة مستورة منذ خمسة سنوات حيث قام فريق الموقع على وضع التفاصيل الجديدة المتعلقة في هذا الموضوع ، علما أننا نقوم يوميا في وضع أخر التفاصيل التي تتحدث عن هذا الموضوع حيث ينتظر المستفيدين على احر من الجمر صرفها عر محالات التجارية الموزعة في المحافظات الخمسة .

رابط فحص المنحة القطرية شهر 2 فبراير 2023

وحتى كتابة هذه المقالة من قبل الفريق اليوم الثلاثاء الموافق21-2-2023 لم يتم الإعلان بشكل حصري عن هذا الرابط لكنه من المتوقع ان تعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عن تعلن عنه في وقت لاحق خلال الأيام المقبلة القليلة .

رابط صرف المنحة القطرية شهر فبراير 2023

كشفت مصادر خاصة لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء يوم الإثنين الموافق 20/21/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر فبراير 2023م.

ورجحت المصادر أن يتم الإعلان عن صرف المنحة القطرية عن شهر 2-2023، يوم غدٍ الثلاثاء 21/2/2023م، وأن تبدأ عملية ارسال الرسائل للأسر الفقيرة المستفيدة في الساعات المقبلة.

وبينت المصادر أن القيمة المالية للمنحة القطرية هي 100دولار تصرف بواقع 310 شيكل مع خلال المحال التجارية ومعارض الاتصالات.

وبشأن إضافة أسماء جديدة، أكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت كشوفات جديدة للمنحة القطرية 100دولار في شهر ديسمبر الماضي 2022، للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووعدت بدراسة هذه الكشوفات.

رابط صرف المنحة القطرية شهر 2- 2023

وفي تصريح سابق ، لعزيزة الكحلوت للمتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة ، قد إشارات إلى ان ما يقارب الثمانية آلاف مستفيد جديد من مستفيدي الشؤون الاجتماعية قد تلقُوا المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر ديسمبر 2022.

ومن أبرز الشروط التي يترتب على كل مستفيد تلقيها من أجل استلام المنحة المالية ، أن يكون متزوج ، وهي عادة تصرف مع بداية كل شهر .

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق حول رابط فحص المنحة القطرية الجديد لاستلام 100 الدولار عن شهر 2 فبراير 2023 من الاستعلام الحكومي نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وكل ما يستجد في هذا الموضوع سنقوم في نشره بمقالات أخرى .