ابتكار حبوب ناحجة في وقف السمنة وإنقاص الوزن

ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى ابتكار حبوب تحبس إنزيمات المعدة وتبطئ عملية الهضم، اختبارات تؤهلها للاستخدام في يوم من الأيام لعلاج مرض السكري والسمنة.

وقال تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز"، إن التجارب على هذه الحبوب أثبتت إيجابيتها، مما يعني أن العلماء بإمكانهم الآن تجربتها، على نطاق واسع، على البشر.

وعلق الأستاذ في جامعة ستوكهولم توري بينغتسون، إن فكرة هذه الحبوب تكمن أنها مصيدة شبكية لهذه الأنزيمات، لتتحرك الأنزيمات وتلقي بالجسيمات وتذهب إلى المسام.

واضاف بينغستون، إنه من الناحية النظرية لا يحتاج الأشخاص الذين يتناولون الحبوب إلى الاعتماد كثيراً على قوة إرادتهم للالتزام بنظام غذائي، لأن هذه الحبوب ستقدم لهم التوازن المطلوب.

وتابع "أجسادنا ليست مصممة لتهضم الطعام الذي يُستهلَك يوميا. فالطعام مُعالَج بدرجة كبيرة، ويتحلل بسرعة كبيرة في الأمعاء. لماذا يعد هذا سيئاً؟ لأنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر والدهون في الدم. لذا تصل لذروة عالية من الجلوكوز. وهنا بالإمكان كسر الذروة، إذا تمكنّا من تقليل كفاءة الهضم، ما نفعله هو إبطاء معدل تحلل الطعام في الأمعاء".

واردف "نريد حماية الناس من الإصابة بالمرض من البداية، بشيء آمن للغاية. والفكرة هي تناول الحبوب عندما تبدأ وجبتك، ثم ستكون مع الطعام في المعدة، والأمعاء. إذا صار الهضم أبطأ، تقل مستويات الجلوكوز لديك وتشعر بالامتلاء. وهذا هو المفهوم الرئيسي وراءها".