أرسنال الانجليزي يمدد عقد اللاعب المصري محمد النني

مدد نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عقد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق حتى عام 2024.

وقال الموقع الرسمي لنادي أرسنال الانجليزي، إنه تم تمديد عقد النني الجديد والذي يستمر حتى عام 2024.

وقال بيان أرسنال: "مو البالغ من العمر 30 عامًا، هو لاعب يحظى باحترام كبير وخبرة كبيرة في الفريق، هو حاليًا اللاعب الأقدم معنا بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في يناير 2016".

وأضاف: "قدم الدولي المصري 155 مباراة لنا في جميع المسابقات، وسجل ستة أهداف وصنع 10 مرات خلال السنوات السبع التي قضاها مع النادي".

وقال النني: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وأنصارنا كثيرًا، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في أن يكون في أفضل حالة".