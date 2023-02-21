قصة جريمة مكة اليوم – معتمر جزائري يقتل ابناءه داخل فندق بالسعودي ( بالصور )

سبب جريمة قتل معتمر جزائري لأبناءه في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 21-2-2023 ، حيث أحدثت هذه الجريمة المدوية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها وأنواعها كما ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في مختلف انحاء دول العربية المختلفة من أجل التعرف على تفاصيل هذه الجريمة المدوية البشعة والتي راح ضحيتها اثنين فيما تم اعتقال الجاني إلى مركز شرطة في البلد وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي وضعنا لكم فيها تفاصيلها كاملة مرفقة بالفيديو كما وقمنا في نقل بعض من تغريدات أي تعليقات النشطاء على هذه الجريمة التي جاءت قصتها على النحو التالي:

قصة جريمة قتل معتمر جزائري لأولاده في مكة المكرمة

وفي هذه الفقرة ، اوضحنا من خلالها كافة التفاصيل الجريمة المدوية ، إذ أن معتمر جزائري قد ارتكب جريمة دموية لاثنين من ابناءه في مقر إقامتهما داخل إحدى فنادق مكة المكرمة.

وحسب ما تم تداوله على الانترنت ، فإن أبناءه القتلى قد قتلوا معه في نفس غرفة الفندق ، وعن سبب الجريمة يترتب عليكم المواصلة في المتابعة .

بسبب جريمة قتل معتمر جزائري لأبنائه في السعودية

وكان سبب الجريمة وفقا للمصادر الرسمية في الامن العام السعودي جراء وقوع خلاف بين الأولاد والوالد القادمين من ولاية قسنطينة في الشرق الجزائري.

وعلق عدي عبر حسابه على تويتر : "مكة المكرّمة ، شجار بين 3 جزائريين معتمرين في فندق السريجي.. ينتهي بجريمة قتل بشعة ، القاتل ( و.ح) قتل شريكه الاول ( ق.ب) في غرفة الفندق بطعنات وهو نائم ، الشخص الثاني (ب.ق) حاول الهروب الى ممر الفندق الا ان الجاني لحقه و استطاع طعنه ليرديه قتيلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم " .

فيه خبر يقول انه وقعت جريمة قتل ثلاثه معتمرين جزائريين في مكه تحديداً في فندق السريجي ، هل هذا الخبر صحيح #شعبان#زرار_مفقود#الهلال_شباب_اهلي_دبي pic.twitter.com/AmF0e2NqPF — خلود العتيبي (@e_arjj) February 20, 2023

خليل علق على جريمة مكة : " هؤلاء القوم شيمتهم الغدر، غدر صديقيه في اقدس بقاع الأرض، فكيف لا يغدرون بالجار الذي حررهم من نير استعمار دام 130 عاما، ناهيك عن قرون من الحكم العثماني. ثم إذا كان الشعب على هذا الشكل فكيف سيكون الحكام. لكن كما تكونوا يولى عليكم، والسلام ".

جريمة مكة

وسام علق : "جريمة قتل في مكة المكرمة وفي شهر الحرام القاتل معتمر والضحايا معتمرين ومن جنسيه واحده كارثة انسانية لا حول ولا قوة الا بالله ".

احمد علق : " لا حول ولا قوة إلا بالله وكالة أنوار الصباح تؤكد خبر المجزرة التي ارتكبها معتمر جزائري في حق معتمرين اثنين من قسنطينة - يعني كلهم جزائريين . أسماء الضحايا المقتــ .ـولين بمكة اليوم قويدر بوعبد الله و برادعي قدور ، الجاني اسمه وائل جحا ".

جريمة قتل صادمة وبشعة، راح ضحيتها معتمران من الجزائر🇩🇿 لقيا مصرعهما طعنا على يد ابن بلدهما🇩🇿 المعتمر هو الآخر، وذلك إثر شجار عنيف نشب بين الثلاثة في الفندق الذي يقيمون فيه ب #مكة_المكرمة . https://t.co/JKOCFjax9T — باناتشي🍹 (@panatxi) February 21, 2023

احمد علق : " في جريمة بشعة إرهابية لم يشهد التاريخ مثيلا لها. قام مواطن جزائري يشتغل في مديرية الأمن الخارجي بدبح وتقطيع معتمرين جزائريين من أبناء شعبه داخل فندق في مكة المكرمة. بأوامر من مدير المديرية العامة للأمن الخارجي الجزائري جبار مهنى ملاحظة: بعدا تنفيذ جريمته ذهب للطواف حول الكعبة ".

سامي علق على جريمة مكة : " جاء للعمرة فقتل شخصين زائرين جريمة زائر في مكة قتل شخصين قتل نفسين الامام قبله كان يرد : يا محمد مبروك عليك زائر رجعت ليك ما هذا يا حجاج الحظيرة ويا أصحاب القران الكريم بالعلم زائر الجديدة ".