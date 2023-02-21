تركيا: عودة آلاف السوريين إلى بلادهم عقب الزلزال المدمر

أفادت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن آلاف السوريين عادوا إلى بلادهم عقب الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ الزلزال المدمر قبل يوم 6 شباط/فبراير وصل إلى 20 ألف شخص.

وأضاف آكار أن العودة تأتي بسبب انهيار منازلهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال.

وذكر المدير العام للشركة بلال أكشي، إن الشركة سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي هز جنوبي تركيا.

وبيّن أنه تم إجلاء 265 ألفا و754 شخصا من مناطق الزلزال من خلال هذه الرحلات، ونقل 143 ألفا و740 فردا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.

الجدير بالذكر أن زلزالا ضرب سوريا وتركيا وتسبب في انهيار آلاف المباني وتعرضها لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.