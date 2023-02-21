فيديو.. تفاصيل جريمة قتل معتمر جزائري لأولاده في مكة المكرمة

تفاصيل جريمة قتل معتمر جزائري لأولاده في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 21-2-2023 ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل التي تتحدث عن هذه الجريمة البشعة والدموية التي انتشرت بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي كان اكثرها في تويتر والفيسبوك وغيرها وسط تعليقات تبذ هذا السلوك الشنيع ، والآن رصد فريق الموقع ما يقارب العشرة آلاف عملية بحث على جوجل الشهير يريد من خلالها الباحثون التعرف بصورة اقرب عن حقيقة هذا الموضوع الذي بات حديث الاعلام العربي وجاءت تفاصيلها على النحو التالي :

تفاصيل جريمة قتل معتمر جزائري لأولاده في مكة المكرمة

وفي هذه الفقرة ، اوضحنا من خلالها كافة التفاصيل الجريمة المدوية ، إذ أن معتمر جزائري قد ارتكب جريمة دموية لاثنين من ابناءه في مقر إقامتهما داخل إحدى فنادق مكة المكرمة.

وحسب ما تم تداوله على الانترنت ، فإن أبناءه القتلى قد قتلوا معه في نفس غرفة الفندق ، وعن سبب الجريمة يترتب عليكم المواصلة في المتابعة .

بسبب جريمة قتل معتمر جزائري لأبنائه في السعودية

وكان سبب الجريمة وفقا للمصادر الرسمية في الامن العام السعودي جراء وقوع خلاف بين الأولاد والوالد القادمين من ولاية قسنطينة في الشرق الجزائري.

وعلق عدي عبر حسابه على تويتر : "مكة المكرّمة ، شجار بين 3 جزائريين معتمرين في فندق السريجي.. ينتهي بجريمة قتل بشعة ، القاتل ( و.ح) قتل شريكه الاول ( ق.ب) في غرفة الفندق بطعنات وهو نائم ، الشخص الثاني (ب.ق) حاول الهروب الى ممر الفندق الا ان الجاني لحقه و استطاع طعنه ليرديه قتيلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم " .

قصة جريمة مكة اليوم

خليل علق على جريمة مكة : " هؤلاء القوم شيمتهم الغدر، غدر صديقيه في اقدس بقاع الأرض، فكيف لا يغدرون بالجار الذي حررهم من نير استعمار دام 130 عاما، ناهيك عن قرون من الحكم العثماني. ثم إذا كان الشعب على هذا الشكل فكيف سيكون الحكام. لكن كما تكونوا يولى عليكم، والسلام ".

فيه خبر يقول انه وقعت جريمة قتل ثلاثه معتمرين جزائريين في مكه تحديداً في فندق السريجي ، هل هذا الخبر صحيح #شعبان#زرار_مفقود#الهلال_شباب_اهلي_دبي pic.twitter.com/AmF0e2NqPF — خلود العتيبي (@e_arjj) February 20, 2023

وسام علق : "جريمة قتل في مكة المكرمة وفي شهر الحرام القاتل معتمر والضحايا معتمرين ومن جنسيه واحده كارثة انسانية لا حول ولا قوة الا بالله ".

احمد علق على جريمة مكة : " لا حول ولا قوة إلا بالله وكالة أنوار الصباح تؤكد خبر المجزرة التي ارتكبها معتمر جزائري في حق معتمرين اثنين من قسنطينة - يعني كلهم جزائريين . أسماء الضحايا المقتــ .ـولين بمكة اليوم قويدر بوعبد الله و برادعي قدور ، الجاني اسمه وائل جحا ".