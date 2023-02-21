بوتين: روسيا تواجه خطراً وجودياً والغرب منافق بتعامله مع الحرب

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة مطولة، اليوم الثلاثاء، القوى الغربية، بسبب دورها في النزاع الجاري بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد بوتين أن روسيا تواجه خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة، مهاجماً الدول الغربية، التي اعتبرها بـ "منافقة" في تعاملها مع الحرب، نظرا لتاريخها السابق.

وقال بوتين في كلمة أمام الجمعية الفيدرالية الروسية :"إن الغرب يستخدم أوكرانيا واجهة لمواجهة روسيا، وهدفهم تحويل الحرب من محلية إلى عالمية".

وشدد بوتين على أن إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، هو للتخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا، موضحاً أن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا، نعيش أوقاتا صعبة قبل أحداث تاريخية".

وأشار بوتين إلى أن المواجهات الدامية الأخيرة في منطقة دونباس، كانت تتفاقم بسبب القوات الأوكرانية.

وقال الرئيس الروسي بوتين: "في الفترة الماضية كان هناك نزيف كبير في دونباس، وكانت روسيا تعمل على حل سلمي، بينما يعمل الغرب على أسلوب الخداع، وهو نفس الأسلوب الذي استخدموه في السابق لتدمير يوغسلافيا والعراق وسوريا".

وأضاف بوتين: "الدول الغربية أنفقت 150 مليار دولار لدعم القوة العسكرية الأوكرانية والحرب، أما للدول الفقيرة خصصوا 60 مليار دولار، أين ذهبت نقاشات دعم الدول الفقيرة؟".

وتابع قائلاً: "في مؤتمر ميونيخ الأخير، وجهوا اتهامات عديدة لروسيا، وقاموا بذلك فقط ونسوا أفعالهم في الدول خلال العقود الأخيرة، والولايات المتحدة قتلت قرابة مليون نسمة في هذا القرن، ونزح الملايين بسبب أفعالهم، لكنهم لا يحصون أعداد هذه الضحايا".

وأشار بوتين إلى أن "أميركا هي الدولة الوحيدة التي تملك عددا كبيرا من القواعد العسكرية في العالم، وهي خرجت من المعاهدات بشكل أحادي".