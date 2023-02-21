كيف احتفل النجم رياض محرز بعيد ميلاده؟

احتفل اللاعب الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعيد ميلاده الثاني والثلاثين اليوم الثلاثاء 21 فبراير/ شباط 2023.

وكان قد قدم النجم محرز أداءً مرتفع المستوى مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ انتهاء كأس العالم 2022 في قطر.

وفي الإطار، سجل محرز 7 أهداف وصنع 4 أخرى منذ انتهاء كأس العالم 2022، من أصل 11 هدفاً و5 تمريرات حاسمة له على مدار الموسم الحالي في 29 مباراة بكافة البطولات.

وبدوره، نشر نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي رسالة احتفال لرياض محرز، من "خلال فيديو لجميع أهدافه الـ74 التي سجلها بقميص السماوي".

ولن يتمكن محرز من الاحتفال بعيد ميلاده داخل إنجلترا الثلاثاء حيث سيتوجب عليه السفر في رحلة مع زملائه إلى لايبزيج الألمانية لمواجهة فريقها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء في مرحلة الذهاب.

وتوج محرز 3 مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز في الأعوام 2019 و2021 و2022، ومثلها بكأس الرابطة في 2019 و2020 و2021، وإحراز كأس الاتحاد الإنجليزي في 2019، والدرع الخيرية في عام 2018، كأول بطولة له مع الفريق.

ومن المقرر أن يعرض نادي السيتي كذلك عبر موقعه الرسمي فيلماً وثائقياً عن محرز من إنتاج استوديوهات النادي، يرسم خلاله رحلة اللاعب في الملاعب العالمية.

جدير ذكره أنه ساهم النجم محرز في 125 هدف مع مانشستر سيتي منذ قدومه إلى ملعب الاتحاد من ليستر سيتي في صيف 2018، حيث سجل 74 مرة وأرسل 51 تمريرة حاسمة على مدار 218 مباراة.