هل هناك أعراض جسدية قد تنبأ بقرب وقوع الزلزال؟

يبحث الكثير من الناس وخصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، عن الأعراض التي قد تسبق وقوع الزلزال لتجنب النجاة من الزلزال والابتعاد عن الخطر أو الإصابة.

وعادة ما يحدث الشعور بالألم في الرأس نتيجة الزلزال، حيث يعتقد علميا بأن زيادة أيونات الهواء الموجبة قبيل وأثناء الزلزال يؤدي إلى انخفاض مستويات الناقل العصبي "السيروتونين" في الدماغ.

وبحسب العديد من مراكز الأبحاث والأطباء فإن هناك بعض المؤشرات الجسدية التي قد تدل على قرب وقوع الزلزال، ومن أهم هذه الأعراض، بحسب مجلة " ناتشر هيلث تيكنيكس":

1- يعد الصداع من أكثر الأعراض التي تحدث للناس عن حصولها قبل وقوع الزلازل.

2- شعور بالضيق والقلق وعدم القدرة على ضبط النفس.

3- الصداع والغثيان أو الدوار هي الأعراض الأكثر شيوعا.

4- تغيرات مؤقتة بالرؤية.

5- هزات عضلية قصيرة المدة في اليد أو القدم.

6- طنين الأذن.

جدير ذكره أنه في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، تحدث الكثير من المواطنين، عن شعور بالصداع والدوار وضيق التنفس، فيما وصف آخرون ما حصل معهم بأعراض شبيهة بتلك التي تحدث عن الإصابة بالدوار الدهليزي.