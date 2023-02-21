راصد جوي يتوقع الحالة الجوية لنهاية الأسبوع القادم..فهل هناك منخفض جوي؟

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، أن تشهد الأجواء الفلسطينية حالة من الاستقرار حتى نهاية الشهر الجاري، دون أن تتأثر بمنخفضات جوية، أو حالة من عدم الاستقرار أو زخات من الأمطار.

وأوضح الراصد العلامي في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ الأراضي الفلسطينية ستشهد انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة بدءاً من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، مع تشكل كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مشيراً إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليس مصاحباً لمنخفض جوي أو هطول لأمطار.

كما توقع أن تشهد فلسطين من مطلع إلى منتصف الأسبوع المقبل اندفاعاً لكتلة هوائية دافئة أقوى من المعتاد تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة مجدداً، وتسود أجواء دافئة أقرب إلى الربيعية.

وعن أسباب انحباس الأمطار خلال الأيام المقبلة، أشار إلى جود سيطرة لمرتفع جوي بالقرب من منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط يؤدي إلى عدم تشكل كتل هوائية باردة تعمل على سقوط الأمطار أو تشكل منخفضات جوية، مضيفا: "سيندفع مرتفعاً جوياً مدارياً منتصف الأسبوع المقبل، قادماً من مناطق شمال إفريقيا نحو المنطقة، سيؤدي إلى ارتفاع كبير على درجات الحرارة.

وبيّن أن سبب تشكل المرتفع الجوي هو وجود نشاط لكتل هوائية باردة بمناطق وسط وغرب قارة أوروبا التي تعتبر مناطق عكسية لبلاد الشام، إذ إنه عند تكوّن كتل هوائية باردة في مناطق وسط وغرب أوروبا، تبقى فلسطين وبلاد الشام تحت تأثير مرتفع جوي.