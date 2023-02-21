بالصور : البحر يلفظ حوتاً كبيراً على شاطئ بحر أسدود

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:43 م
21 فبراير 2023
حوت كبير 4.jpg
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بالصور : : البحر يلفظ حوتاً كبيراً على شاطئ بحر أسدود حوت كبير.jpgبحر اسدود.jpg
حوت كبير 3.jpg
حوت كبير 4.jpg

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