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: البحر يلفظ حوتاً كبيراً على شاطئ بحر أسدود
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:43 م
21 فبراير 2023
بالصور : : البحر يلفظ حوتاً كبيراً على شاطئ بحر أسدود
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