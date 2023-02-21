ما هو الضوء الأزرق الذي ظهر الليلة في سماء الإسكندرية؟

تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة الماضية، صوراً لسماء مدينة الإسكندرية يظهر فيها ضوء أزرق غريب.

وأكد النشطاء، أن هذا الضوء ظهر في السماء مع حدوث زلزال تركيا وأنه ربما ينبئ بحدوث زلزال جديد مدمر، ويشعر عدد كبير من المواطنين بخوف كبير بسبب ذلك الضوء الذي يجهلون مصدره.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة الضوء الأزرق الذي يتحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنه يلمع في سماء الإسكندرية.

وقال الدكتور الهادي: "إن الضوء الأزرق الذي لمع في سماء الإسكندرية أثناء وقوع زلزال تركيا، أنه ربما يكون بفعل ظاهرة جوية وأنه ليس له أي علاقة بزلزال تركيا".

وأشار رئيس قسم الزلازل، إلى أنه لا يوجد ما يسمى تنبأ الزلازل وأن السماء لا تضيء بضوء معين قبل حدوث الزلزال وأنه حتى الآن لا يوجد طريقة تمكننا من التنبؤ بمواعيد وحدوث زلزال.

وأضاف شريف الهادي، "أن معهد البحوث الفلكية لم يرصد أي زلزال داخل مصر، مضيفًا: «كل يوم نسجل هزات أرضية بقيمة 1 أو 2 أو 3 أو 4 بدرجة 2 أو 2.5 ريختر؛ وهذا نتيجة النشاط الطبيعي للأرض".

ونفى الهادي جميع الشائعات التي تتحدث عن احتمالية حدوث زلزال في مصر.

وشدد على أنه لا يوجد احتمالية حدوث تسونامي، وأن إدارة الكوارث التركية ألغت تحذيرها الاحترازي بشأن احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال الأخير.

جاء ذلك بعد منشور نشرته إدارة الكوارث التركية عبر حسابها على تويتر طلبت فيه من سكان المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أن يبتعدوا عن الشواطئ واللجوء إلى الأماكن المرتفعة .