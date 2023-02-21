هيئة الأسرى: إجراءات قمعية وتشديدات كثيرة على أسرى معتقل "جلبوع"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الاثنين، بـ:"أن إدارة سجن "جلبوع"، فرضت إجراءات أمنية مشددة على الأسرى الفلسطينيين القابعين في المعتقل".

وأضافت الهيئة نقلاً عن محاميتها، حنان الخطيب ما فرضته إدارة السجن من إجراءات قمعية وشديدة، خلال زيارتها للأسير خيري سلامة (42 عاماً)، من مدينة نابلس والمحكوم بالسجن المؤبد حيث قال:" يتم تقييد أيدينا كلما نقلونا من وإلى الغرفة خلال زيارة المحامي أو لعيادة السجن".

وأضاف الأسير سلامة: "حينما تم إعادتنا من معتقل "رامون" إلى سجن "جلبوع"، كانت بانتظارنا قوات كبيرة من وحدات "اليماز" وغيرهم، وقد أتلفوا لنا العديد من أغراضنا مثل الأدوات الكهربائية, وأغراض الكانتينا والملابس، ووجدنا أن إدارة السجن قامت بإصلاحات على السجن وذلك بإزالة برش واحد من كل غرفة، إضافة إلى هدم الحمامات بالغرف ووضعها خارجية، وتكون مفتوحة منذ ساعات الصباح لغاية الساعة السادسة مساءً".

ويتابع قائلاً:" بأن المتطرف إيتمار بن غفير يطالب بأن يتم فتح الحمامات والماء لساعة واحدة فقط، وهذا ما طبقوه بسجن نفحة ولكن هذا مرفوض لدى الحركة الأسيرة، وقد بدأنا نحن الأسرى باتخاذ خطوات أسوة بباقي السجون، فكل يوم نغلق القسم لمدة 4 ساعات, ونلبس لباس الشاباس على عدد الصباح والمغرب.

جدير ذكره أن "إدارة سجون الاحتلال" تتعامل بحقد وانتقامية مع كافة الأسرى والمعتقلين، وعلى وجه الخصوص سجن "جلبوع"، الذي تمكن 6 أسرى من اختراقه كمنظومة أمنية تفاخر بها الاحتلال كثيراً، واستطاعوا الهروب من السجن لعدة أيام والأسرى هم: محمود العارضة، أيهم كمامجي، محمد العارضة، يعقوب قادري، مناضل نفيعات، زكريا زبيدي.