سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ونشر فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة بشأن الأسعار الجديدة حول أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات بالأسواق وكل ما عليكم الآن هو المتابعة ، وقبل أن نبدأ في الشرح نشير إلى أن الأسعار تختلف من محال لآخر .

سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21-2-2023

أولا سعر غرام الذهب عيار 21 في إدلب ، شراء372,000 ، مبيع : 380,000 وكان الإغلاق السابق قد وصل 381,000 ليرة .

ثانيا: سعر غرام الذهب عيار 21 في حلب ، شراء 380,000 ، مبيع : 385,000 ، وكان الإغلاق السابق قد وصل 385,000 ليرة .

ثالثا: سعر غرام الذهب عيار 21 في الحسكة ، شراء : 372,000 : مبيع : 380,000 ، وكان الإغلاق السابق قد وصل 379,000 ليرة .

رابعا: سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق ، شراء : 379,000 ، مبيع 385,000 ، وكان الإغلاق السابق قد وصل 385,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا عيار 24 قد وصل بيع 406,857 شراء 406,286 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 22 قد وصل بيع 372,952 شراء 372,429 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21 قد وصل بيع 356,000 شراء 355,500 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 18 قد وصل بيع 305,143 شراء 304,714 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 14 قد وصل بيع 237,333 شراء 237,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 12 قد وصل بيع 203,429 شراء 203,143 ليرة .

سعر الاونصة قد وصل بيع 12,653,257 شراء 12,635,486 ليرة .

سعر الجنيه الذهب قد وصل بيع 2,848,000 شراء 2,844,000 ليرة .

سعر الكيلو قد وصل بيع 406,857,143 شراء 406,285,714 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها بشأن أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان اعجابكم .