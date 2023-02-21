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بالفيديو
تراجع مياه البحر في غزة 200 متر بعد زلزال الأمس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:58 ص
21 فبراير 2023
بالفيديو تراجع مياه البحر في غزة 200 متر بعد زلزال الأمس
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