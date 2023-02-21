بالفيديو تراجع مياه البحر في غزة 200 متر بعد زلزال الأمس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:58 ص
21 فبراير 2023
امواج البحر (5).JPG
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 بالفيديو  تراجع مياه البحر في غزة 200  متر بعد زلزال الأمس

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