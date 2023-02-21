مدير مستشفى العيون بغزة : إنجاز 62 عملية زراعة قرنية خلال 4 شهور

أعلن مدير مستشفى العيون د. ماجد حمادة اليوم الثلاثاء 21/2/2023 ، أنه وخلال 4 شهور تمكننا من إنجاز 62 عملية زراعة قرنية ضمن المشروع الذي أطلقته وزارة الصحة في أغسطس 2022 لزراعة القرنية.

واعتبر د. حمادة خلال تصريحات لصوت الأقصى أن هذا العدد لم تتمكن دول عندها كافة الإمكانيات من إنجازه في مثل هذه الفترة ، وخاصة أن عدداً من المواطنين يتبرعون بقرنيات ذويهم لنتمكن من إنهاء معاناة 62 إنساناً كان يتمنى أن يبصر النور، والاستجابة من أبناء شعبنا واسعة وطيبة.

أوضح د. حمادة أن مستشفى العيون هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات طبية متخصصة بالعيون في قطاع غزة، ولدينا عيادات متعددة متخصصة بكل ما يخص العين وأجزائها.

وبين د. حمادة أن المستشفى يستقبل يومياً أكثر من 300 مواطن عبر قسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى 200 حالة موزعة على الأقسام المتخصصة ، مشيراً إلى أن عمليات المياه البيضاء تجرى بتقنيات تحتاج إلى أجهزة متخصصة نحاول توفيرها خلال الأيام القادمة لإنهاء معاناة الكثير من المواطنين.

وشدد على أن عقبات كثيرة نواجهها في مستشفى العيون أبرزها نقص المعدات والمقدرات اللازمة لاستمرار عمل أقسام المستشفى.