المرور بغزة: وفاة بـ 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

نشرت الإدارة العامة للمرور والنجدة في الشرطة، صباح اليوم الخميس 21 فبراير 2023، إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت إحصائية شرطة المرور والنجدة، أن الطفل محمد وليد أبو شاويش (5 أعوام) توفي جراء دهسه من قبل مركبة في محافظة غزة، إضافة إلى وقوع أن 10 حوادث سير لم ينتج عنها أي إصابات.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة (م،ش)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

ولفتت في ذات الإحصائية إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 15 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.