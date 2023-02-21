بطرية أمنة ..علماء يختبرون حبوب تساعد على إنقاص الوزن

أكد تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" أن حبوب تحبس إنزيمات المعدة وتبطئ عملية الهضم، اجتازت اختبارات تؤهلها للاستخدام لعلاج مرض السكري والسمنة ، والعلماء بإمكانهم الآن تجربتها، على نطاق واسع، على البشر

توري بينغتسون، الأستاذ في جامعة ستوكهولم، قال إن فكرة هذه الحبوب تكمن أنها مصيدة شبكية لهذه الأنزيمات، لتتحرك الأنزيمات وتلقي بالجسيمات وتذهب إلى المسام.

وبحسب بينغستون، فإنه من الناحية النظرية لا يحتاج الأشخاص الذين يتناولون الحبوب إلى الاعتماد كثيراً على قوة إرادتهم للالتزام بنظام غذائي، لأن هذه الحبوب ستقدم لهم التوازن المطلوب.

وأضاف: "أجسادنا ليست مصممة لتهضم الطعام الذي يُستهلَك يوميا. فالطعام مُعالَج بدرجة كبيرة، ويتحلل بسرعة كبيرة في الأمعاء. لماذا يعد هذا سيئاً؟ لأنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر والدهون في الدم.

لذا تصل لذروة عالية من الجلوكوز. وهنا بالإمكان كسر الذروة، إذا تمكنّا من تقليل كفاءة الهضم، ما نفعله هو إبطاء معدل تحلل الطعام في الأمعاء".

والفكرة تكمن هي تناول الحبوب عندما تبدأ وجبتك، ثم ستكون مع الطعام في المعدة، والأمعاء. إذا صار الهضم أبطأ، تقل مستويات الجلوكوز لديك وتشعر بالامتلاء. وهذا هو المفهوم الرئيسي وراءها".