متطرفون ينفذون جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى

نفذ عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء 21/2/2023 ، جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامات واسعة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بينت أن المتطرفين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد، وسط استفزاز للمصلين.

ويشار إلى أن المسجد الأقصى يشهد يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.