ما هو مرض التصلب اللويحي وما هي اعراضه؟ هناك أمراض كثيرة لا تعد ولا تحصى منتشرة في العالم، وتصيب الملايين من الأشخاص، منها الأمراض الخطيرة التي لا شفاء منها وتنتهي بصاحبها بالوفاة، وهناك أمراض يشفى منها المصاب بها بعدما يأخذ العلاج أو أن يُزيل أسباب المرض إثر عملية جراحية أو ما شابه، اما اليوم فسنتحدث عن مرض التصلب اللويحي وأعراضه، وسبب الإصابة بهذا المرض، إذ إن مرض التصلب اللويحي المتعدد MS هو أحد أكثر الأمراض انتشاراً وشيوعًا، إذ تُصيب الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي).

سبب الاصابة بمرض التصلب اللويحي

سبب الاصابة بمرض التصلب اللويحي، مرض التصلب اللويحي يُصيب الملايين من الناس حول العالم، وبلغة الأرقام فإن أكثر من 2300000 شخص مُصاب في جميع أنحاء العالم بالتصلب اللويحي، هذه الأرقام الكبيرة تدفع الناس للبحث عن سبب الإصابة بمرض التصلب اللويحي، لذا سيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسباب الإصابة بمرض التصلب اللويحي، إذ إن مرض التصلب العصبي المتعدد ليس وراثيًا، حيث باتت الآلية التي تؤدي إلى الإصابة بالآفات معروفة بشكل أفضل، إذ إن الجهاز المناعي للفرد هو الذي ينقلب ضد الكائن الحي نفسه، وهنا القصد هو عن أمراض المناعة الذاتية.

التصلب اللويحي المتعدد .. مرض عصبي يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي #مستشفى_حوطة_سدير #تجمع_الرياض_الصحي_الثاني pic.twitter.com/F8CB66KjOn — مستشفى حـوطة سدير (@hsh_MOH) February 15, 2023

كيف يبدأ مرض التصلب اللويحي؟

كيف يبدأ مرض التصلب اللويحي؟ ويبحث الناس عن أعراض وأسباب مرض التصلب اللويحي، بعد أن وصل عدد المصابين حول العالم لأكثر من مليوني و300 ألف شخص، حيث تبدأ أولى مراحل مرض التصلب اللويحي بالشعور بوخز أو تنميل في الأطراف، أو خلل في التوازن، أو أن يصاب بضعف أو تشنج في العضلات، أو أن يحدث مع المصاب تشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية أو عدم تمييز الألوان، أو ضعف وإجهاد سريع، كما يحدث مع المصاب صعوبة في الكلام.

والله مستغربه ليه مرض التصلب اللويحي منتشر واجد 💔 شي يحزن يارب تشفيهم وتعافيهم وتبعده عنا وعن المسلمين — ساريا (@Sohae56) February 18, 2023

أول أعراض التصلب اللويحي

أول أعراض التصلب اللويحي، وسنرفق لكم أيضا في هذه الفقرة أكثر الأعراض شيوعا وارتباطا ببدء الإصابة بمرض التصلب اللويحي، حيث تبدأ بـ، خدر ووخز، وعلامة ليرميت، ومشاكل المثانة، ومشاكل الأمعاء، وتعب، والدوخة والدوار، والعجز الجنسي، إن لمس أحد الأشخاص هذه الأعراض فعليه مراجعة الطبيب المختص فورا حتى يتمكن من اسعافه قبل أن تبدأ أعراضا أخرى ويصاب بهذا المرض الخطير.

أعراض التصلب اللويحي عند النساء

أعراض التصلب اللويحي عند النساء، هناك أعراضا تظهر عند النساء المشرفات على الإصابة بمرض التصلب اللويحي، حيث تبدأ الاعراض، بفترة الحيض، وأعراض الاكتئاب، وكما إن للإرهاق دورا كبيرا في ذلك، إضافة إلى عدم التوزان فترة الحمل، فبالرغم من أنه وبشكل عام تتحسن أعراض التصلب اللويحي عند المرأة أثناء فترة الحمل، إلا أنه قد تعاني من الارهاق، ومشاكل في المشي، ومشكلات المثانة والأمعاء، والتي عادة ما قد تحدث لدى أي حامل، وإلى هناك نختم مقالتنا التي حملت عنوان، ما هو مرض التصلب اللويحي وما هي اعراضه؟