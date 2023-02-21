كيـــان الاحتلال والإمــارات يطوران زورق بحري غير مأهول

كشفت ما تسمى بـ"شركة الصناعات الجوية وحوض بناء السفن الإماراتي"، أمس ADSB) الإثنين، عن تطوير "زورق غير مأهول (UAV" بالاشتراك مع كيان الاحتلال الصهيوني بهدف تحسين القدرات في مجال الحرب البحرية.

وبدورها، قالت مصادر عبرية:" بأنه يبلغ حجم الزورق البحري غير المأهول الجديد حوالي 17 مترًا مكعبًا، وهو مصمم للعمل في مجموعة متنوعة من السيناريوهات القتالية والكشف عن الألغام البحرية والغواصات، وقدرات المراقبة، وجمع المعلومات الاستخبارية، وحتى إطلاق نيران مدافع رشاش يتم التحكم فيها عن بعد بدقة على أهداف مختلفة".

وكانت قد عُرضت قدرات الزورق الجديد ضمن معرض NAVDEX الذي افتتح الاثنين في أبو ظبي، وتم تصميم الزورق بواسطة ADSB وتم تركيب أنظمة الكشف والاستشعار التي طورها “الجيش الإسرائيلي” على متنه.

وقال موقع كلكليست العبري:" في هذه المرحلة، لا تقدم "شركة الصناعات الجوية" الصهيونية تقديرات فيما يتعلق بالإمكانات التجارية للزورق الجديد، ولكن حسب رئيس "قسم البحرية" في الشركة".

وأضاف الموقع العبري:"من المتوقع أن تعمل الصناعات الجوية “الإسرائيلية” وحوض بناء السفن الإماراتي معًا لتسويقه في العديد من الدول ذات التهديدات المتزايدة في المجال البحري والتي تشمل الألغام التي تهدد الموانئ والممرات الملاحية، والأضرار المحتملة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الساحلية وغيرها".

وبحسب الرئيس التنفيذي لحوض بناء السفن الإماراتي "ديفيد ماسي"، فإن الزورق الجديد سيقلل من المخاطر التي يتعرض لها أفراد الطاقم في السفن المأهولة خلال “الأنشطة الأمنية المستمرة”، والأكثر من ذلك، يمكن إنتاج الزورق في أطر زمنية قصيرة وبتكاليف مالية منخفضة.