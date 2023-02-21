واشنطن: مجلس الأمن "يتقاعس" إزاء التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي بـ"التقاعس" بعد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية البالستية.

وعارضت كل من الصين وروسيا أن يتخذ مجلس الأمن مزيدا من الإجراءات ضد كوريا الشمالية، بحجة أن ممارسة المزيد من الضغط عليها لن يكون بناء ا.

وكانت تقدمت الولايات المتحدة الأميركية باقتراح يهدف لإدانة مجلس الأمن الدولي إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ويشجع بيونغ يانغ على الانخراط في الدبلوماسية.

وحذرت الولايات المتحدة في ذات الوقت من أن عدم استجابة المجلس المكون من 15 عضوا لمقترحها ينطوي على مخاطر.

واتهمت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بـ"التقاعس" بعد التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، محمّلة كلا من روسيا والصين، المسؤولية عن حماية كوريا الشمالية..

وبدورها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- غرينفيلد: "أجبرَنا عضوان دائمان على التزام الصمت على الرغم من الانتهاكات المتكررة لكوريا الشمالية

ووصفت السفيرة "تقاعس المجلس بأنه مخز وخطير"، مشددة على أن عدم التحرك الذي "يشجّع" كوريا الشمالية على المضي قدما في هذه التجارب الصاروخية "بلا خوف من عواقب"، ليس "جماعيا".

وأضافت توماس- غرينفيلد: "إذا واصلت دولتان عضوان منع المجلس من الاضطلاع بتفويضه، يمكننا أن نتوقع أن تمضي كوريا الشمالية قدما وبتحدٍ في تطوير هذه الأسلحة واختبارها".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستقترح أن يتبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا يدين هذه الأنشطة الكورية الشمالية.

جدير ذكره أنه في إعلان مشترك دان عشرة أعضاء في المجلس بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا واليابان بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التجارب الصاروخية الأخيرة.