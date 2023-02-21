بالفيديو الضوء الأزرق يعود مجدداً في سماء تركيا وسوريا خلال الزلزال ...فما هو ؟

ظهر الضوء الأزرق بالأمس خلال الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بالأمس ليعود التساؤل حول تلك الأضواء التي عادت مجدداً بعد الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة لتكون التساؤلات عن طبيعة تلك الأضواء ، وخاصة أنها تظهر فقط أثناء الزلزال.

مديرة المعهد العالي للبحوث الزلزالية في جامعة دمشق، هالة حسن، قالت لا يوجد تفسير لذلك الضوء الأزرق، ولكن تمت ملاحظته قبل الهزات الأرضية، مشيرة إلى أن هذا ربما يعني وجود تغيير في المجالات الكهربائية والمغناطيسية للغلاف الجوي.

مشهد من هاتاي في تركيا يوضح ظاهرة البرق الزلزالي

كما تظهر قوة الزلزال

اللهم لطفك يارب #زلزال_شرق_المتوسط #زلزال_ترکیا_وسوريا #البرق_الزلزالي pic.twitter.com/crjUzlPbzZ — Fādi Al Sham (@fadi_al_sham) February 20, 2023

من جهته، قال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، شريف الهادي، إن البرق الزلزالي أو أضواء الزلازل الزرقاء أو الشفق الزلزالي هي مسميات لظاهرة علمية معروفة شاهدنها وحدثت بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر ن موضحاً ان البرق الزلزالي ظاهرة طبيعية تحدث بعد حدوث الزلازل الكبيرة، حيث تخرج الشحنات من باطن الأرض وتصعد إلي السماء محدثه ظاهرة البرق الزلزالي الأزرق، وأن تلك الظاهرة لا تأتي قبل الزلزال ولكن بعده.

يزعم البعض أن الزلازال تنتج عن برنامج الناتو المعروف باسم "برنامج أبحاث الشفق القطبي النشط عالي التردد"، والمعروف باختصار باسم "الهارب"، وأن الأضواء الساطعة هي دليل على ذلك.