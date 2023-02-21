مواجهات خلال حملة اعتقالات كبيرة في مناطق متفرقة بالضفة جلها من مخيم الفوار

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 21/2/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .
واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين ، بالإضافة إلى مواجهات واسعة بين الشبان والاحتلال في عدد من المناطق .
وعرف من بين المعتقلين:
الفتى ظاهر مراد ملش- بيت لحم
محمود إسماعيل صلاح- الخضر
عبد الرحمن خالد صلاح- الخضر
ياسين صباح- عوريف
عبد الله الحناوي- مخيم عقبة جبر
هاشم أبو عبيد- مخيم عقبة جبر
عبد المجيد أبو طعيمة- مخيم الفوار
سياف أبو طعيمة- مخيم الفوار
عبد وليد أبو عواد- مخيم الفوار
إبراهيم أبو عواد- مخيم الفوار
جواد هديب- مخيم الفوار
محمد عادل الطيطي- مخيم الفوار
صهيب الخطيب- مخيم الفوار
عدي عيسى- مخيم الفوار
جهاد ياغي- مخيم الفوار
طلعت الفيومي- مخيم الفوار
يوسف منصور الحسنات- مخيم الفوار
حسن محمود غطاشة- مخيم الفوار
حسام خالد غطاشة- مخيم الفوار
حمد رمزي أبو ربيع- مخيم الفوار
محمد أشرف الفيومي- مخيم الفوار
المحرر عمر البيان- جنين
المحرر بشار قصراوي- جنين
الناشط حمدي دياب- مخيم شعفاط