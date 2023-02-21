مواجهات خلال حملة اعتقالات كبيرة في مناطق متفرقة بالضفة جلها من مخيم الفوار

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 21/2/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين ، بالإضافة إلى مواجهات واسعة بين الشبان والاحتلال في عدد من المناطق .

وعرف من بين المعتقلين:

الفتى ظاهر مراد ملش- بيت لحم

محمود إسماعيل صلاح- الخضر

عبد الرحمن خالد صلاح- الخضر

ياسين صباح- عوريف

عبد الله الحناوي- مخيم عقبة جبر

هاشم أبو عبيد- مخيم عقبة جبر

عبد المجيد أبو طعيمة- مخيم الفوار

سياف أبو طعيمة- مخيم الفوار

عبد وليد أبو عواد- مخيم الفوار

إبراهيم أبو عواد- مخيم الفوار

جواد هديب- مخيم الفوار

محمد عادل الطيطي- مخيم الفوار

صهيب الخطيب- مخيم الفوار

عدي عيسى- مخيم الفوار

جهاد ياغي- مخيم الفوار

طلعت الفيومي- مخيم الفوار

يوسف منصور الحسنات- مخيم الفوار

حسن محمود غطاشة- مخيم الفوار

حسام خالد غطاشة- مخيم الفوار

حمد رمزي أبو ربيع- مخيم الفوار

محمد أشرف الفيومي- مخيم الفوار

المحرر عمر البيان- جنين

المحرر بشار قصراوي- جنين

الناشط حمدي دياب- مخيم شعفاط