سموتريتش يرفض الجلوس مع "هاليفي".. لهذا السبب..!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 21-2-2023، عن رفض وزير المالية في حكومة الاحتلال الصهيوني بتسلئيل سموتريتش المشاركة في جلسة عُقدت أمس بسبب مشاركة رئيس أركان جيش العدو هرتسي هاليفي فيها.

جاء ذلك خلال جلسة ترأسها مساء أمس الاثنين رئيس حكومة كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو حول نقل الصلاحيات في الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية :"جرى النقاش، الليلة الماضية في مكتب "رئيس الحكومة" نتنياهو في "الكنيست"، بحضور وزير حرب الاحتلال يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، والذي انعقد لاتخاذ قرار بشأن نقل الصلاحيات إلى الوزير سموتريتش كما طالب، وتم الاستجابة لطلبه في الاتفاقات الائتلافية".

وبحسب سموتريتش، فهو غير مستعد لسماع رئيس أركان الجيش الذي يعبر عن موقف الجيش في هذه القضية.

من جانبه، قال مسؤول أمني كبير :"إن سموتريتش يعرقل صياغة ميزانية الأمن بسبب التأخير في نقل الصلاحيات إليه وقد يضر ذلك باستعداد الجيش "الإسرائيلي" للتحدي النووي الإيراني”.