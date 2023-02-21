دعاء 1 شعبان 1444 مكتوب ومستجاب- دعاء أول يوم من شعبان 1444، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، هو الفتاح من شهر شعبان لعام 1444 هجري، إذ يعد شهر شعبان واحد من أعظم شهور السنة، فالمسلمون يستقبلون شهر شعبان بالأدعية والتهاني والبركات والأعمال الصالحة والصلوات، ومع البدء بشهر شعبان، فإن هذا يعني الاستعداد لشهر رمضان المبارك، إذ لم يتبقى على حلول شهر رمضان المبارك سوى شهر واحد فقط، لا يبدأ المسلمون بالاستعداد لاستقبال الشهر المبارك.

دعاء أول شعبان 2023- 1444

دعاء أول شعبان 2023- 1444، ينتظر معظم المسلمون في العالم حلول شهر شعبان المبارك من أجل مضاعفة وتكاثف الأدعية والصلوات أملا في نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وتحقيق أمنياتهم ورزقهم بالحلال وابعاد كل مكروه عنهم، والتفريج عن كرباتهم وأحزانهم، وتبديلها بالأفراح، لذا ولأهمية ادعية استقبال شهر شعبان، فإن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ستضع بين أيديكم أدعية متنوعة لاستقبال شهر شعبان 2023- 1444، حتى يرددها المسلمون في كل مكان.

دعاء استقبال شهر شعبان 1444- 2023

دعاء استقبال شهر شعبان 1444- 2023، هناك المئات من الأدعية التي يرددها المسلمون في كل مكان وبشكل متواصل، إلا إن هناك أدعية تتناسب مع حلول شهر شعبان، حيث يبدأ الناس في البحث عنها عبر محركات البحث والمواقع والصفحات الموثوقة لكي يرددها هؤلاء الناس لنيل أجرها وثوابها من الله عز وجل، لذا سنرفق لكم عدداً من الأدعية المناسبة لشهر شعبان 2023- 1444 هجري.

أدعية أول يوم شعبان 2023

أدعية أول يوم شعبان 2023، في هذه الفقرة سننشر لحضراتكم العديد من الأدعية التي يرددها المسلمون عند استقبال شهر شعبان 1444، منها: " "اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيًا قانعًا وفي جميع الأحوال متواضعًا، وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته"، "اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين"، "اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولاتضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين"، "يا رب قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين"، "ربي اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين".