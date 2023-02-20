جاكبو: نريد تحقيق الفوز هنا وفي مدريد

وقال جاكبو الذي انضم للريدز في الميركاتو الشتوي الأخير قادما من أيندهوفن الهولندي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نحن مستعدون، نريد الفوز على ريال مدريد والتأهل، من المهم أن نفوز في المباراة الأولى التي ستكون على أرضنا، ومن ثم الحسم في المواجهة الثانية على أرض مدريد.



وأضاف: "نريد أن نثبت أنفسنا، ونحقق الفوز هنا وفي مدريد.. نحن فريق جيد وقادرون على العبور".



وتابع: "اللعب في دوري أبطال أوروبا حلم للجميع، إنها من أكبر المسابقات في العالم.. لكن علينا التركيز على المباراة ذاتها، وأن نبذل قصارى جهدنا للفوز".

وأردف: "عندما نتوقف عن تحقيق الانتصارات، يكون الأمر صعبًا على الفريق.. لكن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ونحاول التكاتف معًا في اللحظات الصعبة، وهذه إحدى نقاط قوتنا".



واستكمل جاكبو: "في المباراتين اللتين فزنا بهما في الدوري (الإنجليزي)، قدمنا أداءً جيدًا، فالأمر متروك لنا لفعل ذلك مجددًا، واستمرار تحقيق الفوز.. عانينا من فترة صعبة، لكننا حققنا فوزين متتاليين واستعدنا الثقة".



وختم: "ستكون هذه ثاني مباراة لي في مسيرتي بدوري الأبطال، وأتطلع لإثبات أنني قادر على الأداء في المناسبات الكبرى".

ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد، ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

