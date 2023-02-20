القيادي خضر عدنان يوجه رسالة لاهلنا في القدس من داخل الأسر

وجه الأسير القيادي خضر عدنان اليوم الاثنين رسالة من سجون الاحتلال لأهلنا في القدس المحتلة.

و قال: "سلامي لأهلي في القدس وضواحيها وخليل الرحمن وشعفاط وجنين ولكل سادتي ذوي الشهداء والأسرى من يتعرضون لحملة من العدوان. ولبيت الجعبري السلام، قد يهدم منكم منزلا ولكنهم لن يهدموا منكم بقوته تعالى همة، لقد توحد الدم بينكم والعويوي وكل العائلات بدم ابنكم الطاهر، وصيتي لكم ولكل الأحرار أن نعض على الجراح ونتقدم موحدين في سبيله تعالى."

و أضاف: "شكري ومحبتي لأخي محمود العارضة على طيب كلماته، وأقول لأخي محمود من أنا يا أخي أمام عظيم التوفيق الإلهي الذي وفقك الله وإخوانك له، ليحيي همة شعب بأكمله، فالسلام عليك وعلى صحبك وعلى أهلك وعلى خالتنا الغالية أم محمد سلمها الله لك ولنا ولجبينها الطاهر القبلات".

و تابع يقول: "كان الله بعون إخوتي الأسرى على هذه المحنة وأقول لهم أنتم لها وكل تضييقاتهم وقيودهم ستزول بقوته تعالى".