حزب الله يؤكد على اهمية إقدام الاتحاد الأفريقي على طرد الوفد "الإسرائيلي

أكَّد حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاثنين، على أهمية "إقدام الاتحاد الأفريقي على طرد الوفد "الإسرائيلي" من قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، المنعقدة في أديس أبابا".

وأوضح الحزب في بيانٍ صدر عن دائرة العلاقات العربية والدولية فيه، أنّ "الموقف الجزائري شجاع، وأثمر بالتعاون مع دولة جنوب إفريقيا على اتخاذ هذه الخطوة".

وقال الحزب، إنّ "هذا تعبير صادق عن حقيقة الموقف الجزائري الوطني الرافض للتطبيع مع كيان العدو، والذي طالما تميّزت به الدولة الجزائرية"، لافتًا إلى "الدعم الجزائري التاريخي القوي للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانبها والى جانب القضايا العربية المحقة".

وشدّد الحزب على أنّ "ما حصل في العاصمة الأثيوبية دليل أكيد على رفض وجود الكيان الصهيوني الغاصب واعتباره جرثومة سرطانية تستحيل الحياة معها، وأنها عضو غريب عن جسم المنطقة لا يمكن تقبله"، مُبينًا أنّ "كلّ محاولات التطبيع القائمة بين بعض الدول العربية وهذا الكيان المجرم، ليست سوى سراب ووهم لن ترضى بها شعوب أمتنا ولن تكون لها أيّة نتائج".

ويُشار إلى أنّ وفد الكيان الصهيوني طُرد بعد أن تسلّل خلسةً إلى قمة الاتحاد الأفريقي الـ36 في أديس أبابا، والتي انطلقت أعمالها السبت الماضي، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية