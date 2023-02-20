هل قرر باريس سان جيرمان التخلص من ميسي ونيمار؟

كشفت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الإثنين20/2/2023م، أن باريس سان جيرمان بات يفكر بشكل جدي في التخلص من الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

ووفقاً لـشبكة RMC سبورت الفرنسية، أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي، يعمل حاليا على إعادة هيكلة هجوم الفريق في الموسم الجديد.



أوضحت أن إدارة بي إس جي تفكر بجدية في إنهاء الاعتماد على المثلث الهجومي مبابي وميسي ونيمار.



وأضافت: "الشيء الوحيد المؤكد أن مبابي سيكون في قلب المشروع الجديد، ما يعني إمكانية الاستغناء عن الثنائي ميسي ونيمار"، مشيراً إلى أن تعاقد (ليو) ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويقال إن مفاوضات التجديد معه متوقفة.

وبينت الصحيفة الفرنسية أن خطة صفقات باريس في الصيف المقبل، تشمل التعاقد مع ثنائي الوسط يوسف فوفانا وخيفرين تورام، إضافة للثلاثي الهجومي ماركوس تورام ومانو كوني وراندال كولو مواني"، لافتة إلى أن بي إس جي يستهدف ضم المواهب الفرنسية الشابة، ويبقى فقط خفض فاتورة أجور لاعبيه، لتفادي اختراق لوائح اللعب المالي النظيف".