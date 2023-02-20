صورة: امساكية شهر شعبان ١٤٤٤-٢٠٢٣ في غزة، يبحث في هذه الأثناء العديد من المواطنين في دولة فلسطين ومحافظاتها وخاصة قطاع غزة، عن امساكية شهر شعبان ١٤٤٤-٢٠٢٣ في غزة، خاصة مع إعلان دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم ،ثبوت رؤية هلال شهر شعبان، مؤكدة أن اليوم الإثنين هو المتمم لشهر رجب، وأن غدا الثلاثاء أول أيام شهر شعبان، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن امساكية شهر شعبان ١٤٤٤-٢٠٢٣ في قطاع غزة، في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتكررة والمتواصلة مع قبل المتابعين عن امساكية شهر شعبان ١٤٤٤-٢٠٢٣ في غزة.

امساكية شهر شعبان ١٤٤٤-٢٠٢٣ في غزة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم ،ثبوت رؤية هلال شهر شعبان، مؤكدة أن اليوم الإثنين هو المتمم لشهر رجب، وأن غدا الثلاثاء أول أيام شهر شعبان.

وكتبت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "كل عام وأنتم بخير.. غدًا الثلاثاء 21-2-2023م أول أيام شهر شعبان 1444هـ".

وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ يبدأ يوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس المقبل، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية.

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مواقيت الصلاة لشهر شعبان لمدينة غزة

ونشير لكم في هذه الفقرة التي جاءت بعد هذه المقدمة إلى دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان مكتوب وهي على النحو التالي : أولا: في الدعاء الأول ، اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء ، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء . يا سابع النعم ، يا دافع النقم ، يا نور المستوحشين في الظلم ، يا عالما لا يعلم ، وصل على محمد وآل محمد.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا ، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته ، وانزل بك عند الشدائد حاجته ، وعظم فيما عندك رغبته .

رابعا: في الدعاء الرابع ، لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك.

إمساكية شهر شعبان 2023

وبعد هذه المقدمة و ضعنا لكم أجمل رسائل تهنئة بشهر شعبان 2023 جميلة وقوية حيث يمكن ارسالها عبر رسائل sms وأيضا على الحسابات الرقمية في السوشيال ميديا وجاء منها التالي :

أولا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، جاء شعبان ليحمل لنا الخير والبركات و يقربنا من شهر الخير و البركات.

ثانيا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، اللهم اغفر لنا ما تقدم لنا من ذنوب و ما تأخر منها و وفقنا في هذا الشهر.

ثالثا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، كل عام و انتم بخير اتي علينا شهر كريم.

رابعا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر و وفقنا لما تحب وما ترضي.

خامسا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، أسال الله العظيم أن يجعل هذا الشهر عليك من أجمل شهور السنة.

سادسا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، كل سنة وانت طيب يا غالي اهنئك بقدوم شعبان و ننتظر شهر رمضان سوياً.

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مواقيت الصلاة شهر شعبان في فلسطين 1444-2023

وفي مقالنا الذي حمل عنوان امساكية شهر شعبان ١٤٤٤-٢٠٢٣ في غزة، سنرفق لكم صورة امساكية شهر شعبان ١٤٤٤-٢٠٢٣ في غزة وهي على النحو التالي:

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