مسؤول في هاتاي التركية: هناك أشخاص تحت الركام جراء الزلزال الجديد

أعلن رئيس بلدية هاتاي بتركيا ، أن هناك محاصرون تحت أنقاض المباني المنهارة بسبب الزلزال الجديد في المدينة، مشيراً الى أنه تم إرسال فرق إنقاذ لتقديم المساعدة للمواطنين.

و حذرت إدارة الكوارث التركية من ارتفاع منسوب مياه البحر، مطالبة بالابتعاد عن الشواطئ

كما أعلنت السلطات التركية الإخلاء الفوري لمبنى إدارة الكوارث والطوارئ في ولاية هاتاي.

و أفادت وسائل إعلام تركية عن بدء عملية بحث وإنقاذ عقب ورود أنباء عن محاصرين تحت أنقاض الزلزال الجديد في الولاية.

و قالت مصادر محلية إن أجزاءً من الطريق السريع الذي يربط مدينتي أنطاكيا وإسكندرونة في تركيا دمرت يوم الاثنين بعد زلزالين جديدين ضربا مقاطعة هاتاي.

ضرب زلزالان جديدان قوتهما 6.4 و 5.8 درجة ولاية هاتاي جنوب تركيا شعر بهما سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

و أفاد مركز رصد الزلازل السوري أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة الإسكندرونة في الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.