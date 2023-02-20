تشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال، سيواجه ليفربول يوم غدٍ الثلاثاء المقبل 21/2/2023م، ريال مدريد الاسباني في دور ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب آنفيلد معقل الفريق الإنجليزي، وعين الفريق الانتقام من ريال مدريد وعبور الدور القادم، وانهاء حالة الوضع الكروي الصعب الذي يمر به ليفربول على مستوى الدوري الانجليز الممتاز لهذا ستكون مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لليفربول مباراة مختلفة وفقاً لتصريحات مدرب ليفربول كلوب.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

وضمن مقالنا تشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال، فأن تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد، فقد بينت مصادر صحفية انجليزية، أن ليفربول سيدخل المباراة أمام ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة: فان ديك، أرنولد، جو غوميز (جويل ماتيب)، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: هيندرسون، فابيو (نابي كيتا)، ستيفان بايتيتش (هارفي إليوت).

مركز الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو (دراوين نونيز)، كودي جاكبو.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ستقام على أرضية ملعب آنفيلد، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة العاشرة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة والحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية يتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ليفربول

وفي اطار مقالنا الذي حمل عنوان تشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال، وبشأن وسائل الإعلام الاسبانية، حول تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا2023، فأن ريال مدريد سيدخل أمام ليفربول في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

أما خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، رودريجو ، ألابا.

فيما خط الوسط: مودريتش ، تشواميني ، سيبايوس.

وخط الهجوم: فالفيردي ، رودريجو ، فينيسيوس.

حكم مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وبشأن حكم مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، فقد كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مواجهة ليفربول وريال مدريد، الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الاتحاد الأوروبي فأن الحكم الروماني استفان كوفاكس سيتولى إدارة المباراة، على أن يساعده مواطناه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني، في حين سيكون الحكم الرابع هوراتيو فيسينيك.

وحول حكم الفار لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، سيكون للإيطاليين ماسيميليانو إيرراتي وماركو جيدا.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وضمن تشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال، وأما بالنسبة للقناة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وفقاً لشبكة بي ان سبورت القطرية فأن القناة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد ستكون قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسيكون معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا المعلق الجزائري الشهير (حفيظ دراجي).