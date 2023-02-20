مجلس الأمن يعبر عن قلقه إزاء إعلان حكومة الاحتلال مزيداً من الاستيطان

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، عن استياءه و قلقه العميق، بشأن إعلان حكومة الاحتلال، عن مزيد من البناء والتوسع الاستيطاني وإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأمن في بيان له: " إن مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".

كما واعتبر مجلس الأمن أن النشاط الاستيطاني "عقبة" أمام السلام.

و أكد معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و‘إضفاء الشرعية‘ على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين.

وأعرب مجلس الأمن في بيانه عن قلقه العميق وتفاجئه بإعلان "إسرائيل" إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة.