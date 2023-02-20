الاحتلال يصادق على الاعتقال الإداريّ بحقّ الشاب سمير جبارين من أم الفحم

صادقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، على فرض السجن الإداري لمدة 6 شهور على الشاب المعتقل سمير جبارين (24 عامًا)، من مدينة أم الفحم، وذلك بادعاء وجود "مواد أمنيّة سريّة" تُنسب إليه.

وفُرض الاعتقال الإداري على جبارين من قبل وزير الحرب، يوآف غالانت، في 10 شباط/ فبراير الجاري، واعتُقل جبارين يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبموجب القرار، الذي صادقت عليه المحكمة، اليوم، سيقضي جبارين السجن الإداري من 10 شباط/ فبراير الجاري وحتى 12 آب/ أغسطس المقبل، يقضيها بإحدى السجون:"مجيدو " أو "كتسيعوت"، في النقب أو" نفحة" أو "جلبوع".

ومنذ اعتقاله، من منزل العائلة في أم الفحم، يوم 9 كانون ثاني/ يناير الماضي، خاض جبارين عشرات جلسات التحقيقات والعديد من جلسات المحاكم التي كانت مغلقة، بحسب ما أفادت عائلة جبارين.