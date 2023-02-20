مصادر لـ"فلسطين اليوم": البدء بصرف المنحة القطرية للأسر المتعفّفة غدًا الثلاثاء

كشفت مصادر خاصة لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين20/21/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر فبراير 2023م.

ورجحت المصادر أن يتم الإعلان عن صرف المنحة القطرية عن شهر 2-2023، يوم غدٍ الثلاثاء 21/2/2023م، وأن تبدأ عملية ارسال الرسائل للأسر الفقيرة المستفيدة في الساعات المقبلة.

وبينت المصادر أن القيمة المالية للمنحة القطرية هي 100دولار تصرف بواقع 310 شيكل مع خلال المحال التجارية ومعارض الاتصالات.

وبشأن إضافة أسماء جديدة، أكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت كشوفات جديدة للمنحة القطرية 100دولار في شهر ديسمبر الماضي 2022، للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووعدت بدراسة هذه الكشوفات.