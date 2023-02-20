راصد جوي: انخفاض على درجات الحرارة وطقس بارد "بدون امطار" حتى الجمعة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وطقس بارد "بدون امطار" حتى الجمعة القادم .

و وفقاً للراصد الجوي، فإن درجات الحرارة ستعود للارتفاع بداية ومُنتصف الأسبوع المُقبل لتسود اجواء اقرب للربيعية وبذلك ينتهي شهر شباط.

و توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة غداً الثلاثاء، وتسود أجواء غائمة جزئياً الى غائمة في ساعات النهار وباردة نسبياً في الوقت ذاته، و مع المساء والليل يصبح الجو بارداً الى شديد البرودة، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يكون الجو غائماً جزئياً الأربعاء، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو دافئ ومعتدل نهاراً مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، و في ساعات الصباح والمساء والليل يسود جو بارد الى شديد البرودة.

و يبقى الجو غائماً جزئياً الخميس، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو غائم جزئي الى غائم نهاراً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق شمال ووسط البلاد . ليلاً يعود الجو بارداً .

اما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً قليلاً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو مستقر ومشمس نهاراً وبارداً الى شديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.