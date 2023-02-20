الناطق باسم الجهاد: تجاوب السلطة مع الضغوط الأمريكية لا يخدم إلا أجندات ومشاريع التطبيع

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، مساء اليوم الإثنين20/2/2023م، أن التجارب تدلل على أن الارتهان للموقف الامريكي ومشروع التسوية مع العدو ، منح كيان الاحتلال فرصاً عديدة لتنفيذ مخططات التهويد وابتلاع الأرض.

وقال سلمي في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن صفقات التسوية وأي تفاهمات سياسية يتم الحديث عنها، لن تعود بالفائدة على شعبنا، وقد أثبتت كل الوقائع السابقة أن كيان العدو يتخذ من هذه التفاهمات غطاءً لتمرير مخططات الضم الاستيطاني والتهرب من المسؤولية عن جرائمه وعدوانه.

وأضاف:" إن الضغوط الأمريكية تهدف إلى تمرير مخططات الاستيطان التي أعلنت حكومة العدو عن الشروع في تنفيذها ، وتعطيل أي تحرك دولي لادانتها ورفضها، وبالتالي فإن الإستجابة لهذه الضغوط يمثل انتكاسة كبيرة وانحرافاً سياسياً ، وأضراراً بالمصالح الوطنية العليا".

وبين الناطق باسم الجهاد أن تجاوب المنظمة والسلطة مع الضغوط الأمريكية يخدم أجندات ومشاريع التطبيع التي تسعى حكومة العدو إلى اتساعها.