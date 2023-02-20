أنسو فاتي يوضح سبب غضبه من "تشافي"

فسَّر أنسو فاتي، نجم برشلونة، سبب غضبه من قرار تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، باستبداله خلال مباراة قادش، أمس الأحد بالليجا.



وقال فاتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "غادرت أمس المباراة غاضبًا لأنني أحيانًا أعتقد أنني لم أرد على كل ما قدمه الجمهور، الذي كان يدعمني في كامب نو.. لقد شجعني كثيرا، أنا ممتن جدًا وسعيد لوجودي في النادي الذي أحبه وكبرت فيه".



وزاد: "نحن برشلونة ولا ينبغي أن نخاف من مواجهة مانشستر يونايتد (بالدوري الأوروبي). الفريق يؤدي بشكل جيد للغاية، وهم أيضا يمرون بمسيرة مميزة، ونعلم أن اللقاء سيكون صعبًا".



وأضاف: "تعافيت من الإصابة بنسبة 100% وجاهز لمساعدة الفريق.. لدي عقد حتى عام 2027، وآمل أن أقضي سنوات أخرى هنا. أريد أن أبقى لأعوام عديدة في برشلونة".



يذكر أن العديد من التقارير زعمت أن فاتي قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

