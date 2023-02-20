إعلام عبري: السلطة و "إسرائيل" توصلا لخفض التوتر في الضفة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن السلطة في رام الله وكيان الاحتلال الإسرائيلي اتفقا على تعليق الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر، كما وتوصلا بشأن خفض التوترات في الضفة الغربية المحتلة بواسطة أمريكية.

وحسب موقع "والا" العبري، فإن السلطة ستعلق نشاطها ضد الاحتلال في الأمم المتحدة، في المقابل يؤخر الأخير الترويج لخطط البناء الاستيطاني، حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام "حق النقض" (الفيتو) ضد مشروع قرار يعكس مواقفها من قضية المستوطنات.

ومارس البيت الأبيض "ضغوطا شديدة" لدفع السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، للتوصل إلى هذه التفاهمات، وفق الموقع.

في المقابل، نفى مسؤول "إسرائيلي"، لوسائل إعلام عبرية، أن تكون هناك أي تفاهمات مع الجانب الفلسطيني، بخصوص خفض التوتر في الضفة.