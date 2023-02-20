الأزهر يدين اعتداء مجموعة من المستوطنين على مسجد "السنية"

استنكر مرصد مكافحة التطرف التابع للأزهر الشريف، اليوم الاثنين، اعتداء مجموعة من المستوطنين الإرهابيين المنتسبين لجماعة "شبيبة التلال" المتطرفة، على مسجد "السنية" بالحجارة وتحطيم نوافذه وتدمير ساحته الخارجية بمنطقة السهلة الواقعة في البلدة القديمة بالخليل.

وقال الأزهر في بيان صحفي، إن هذا الاعتداء الإرهابي يعد هو الثاني خلال الأسبوعين الماضيين؛ حيث اعتدى عناصر من جماعة "تدفيع الثمن" الصهيونية المتطرفة على مسجد "سيدنا علي" في قرية الحرم بيافا، وقاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة، مما أدى إلى حدوث أضرار بسقف المسجد.

واعتبر أن تصاعد وتيرة الاعتداءات الإرهابية من قِبَل المستوطنين على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ما هو إلا تعبير عن سياسات الكيان الصهيوني المتطرفة والخبيثة إزاء المقدسات الإسلامية والمسيحية؛ وذلك بغية تغيير الهوية الإسلامية في الأراضي المحتلة وتهويدها.

ودعا الأزهر في بيانه، المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية بضرورة التحرك لوضع حدٍّ لعنف قطعان المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة إزاء المقدسات ودور العبادة الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى و الحرم الإبراهيمي بإيعاز من أذرع الكيان الصهيوني الخبيثة.