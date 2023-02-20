لقاء بين وزارة الأسرى والصليب بشأن أوضاع المعتقلين بسجون الاحتلال

ذكرت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أنها عقدت لقاء موسعًا بين مديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة "مريم مولر"، ولجنة الأسرى والمؤسسات الرسمية والأهلية العاملة بمجال الأسرى لمناقشة آخر تطورات أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن اللجنة والمؤسسات أوضحت خلال اللقاء جملة الانتهاكات والإجراءات التي تمس بشكل خطير حياة الأسرى، والتي بدأت إدارة سجون الاحتلال بتطبيقها على الأسرى بتعليمات المتطرف (بن غفير)، وأكدت على أهمية دور الصليب الأحمر وسرعة تحركه لوقف هذه الجرائم المتصاعدة بحق الأسرى.

واستعرضت مديرة الصليب والطاقم المرافق لها جهود الصليب الأحمر القائمة والمتواصلة للإطلاع على أوضاع الأسرى وظروفهم، وأن الصليب الأحمر سيتابع الإجراءات الجديدة لإدارة السجون بحق.