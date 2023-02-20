أقوى رسائل تهنئة بشهر شعبان 2023 جميلة

رسائل تهنئة بشهر شعبان 2023 جميلة ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع أجمل الرسائل والعبارات التي يمكن للأشخاص تقديمها كتهنئة بقدوم شهر شعبان حيث رصد الفريق ارتفاع ملحوظ عبر محرك جوجل الشهير من قبل مئات الالاف من الأشخاص من مختلف أنحاء دول العالم من أجل الوصول إليها ويمكن لكم ذلك وبكل اريحية تامة بمجرد قراءة السطور كاملة حيث نقوم في هذه الأيام في وضع أفكار عدة تخص هذا الشهر المبارك وقبل ان نشرح في التفاصيل نريد ان نشير إلى أننا نشرنا هذه المقالة على منصاتنا الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على الفيسبوك وتويتر وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في القراءة .

رسائل تهنئة بشهر شعبان 2023 جميلة

وبعد هذه المقدمة و ضعنا لكم أجمل رسائل تهنئة بشهر شعبان 2023 جميلة وقوية حيث يمكن ارسالها عبر رسائل sms وأيضا على الحسابات الرقمية في السوشيال ميديا وجاء منها التالي :

أولا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، جاء شعبان ليحمل لنا الخير والبركات و يقربنا من شهر الخير و البركات.

ثانيا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، اللهم اغفر لنا ما تقدم لنا من ذنوب و ما تأخر منها و وفقنا في هذا الشهر.

ثالثا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، كل عام و انتم بخير اتي علينا شهر كريم.

رابعا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر و وفقنا لما تحب وما ترضي.

خامسا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، أسال الله العظيم أن يجعل هذا الشهر عليك من أجمل شهور السنة.

سادسا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، كل سنة وانت طيب يا غالي اهنئك بقدوم شعبان و ننتظر شهر رمضان سوياً.

دعاء شهر شعبان

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء . يا سابع النعم ، يا دافع النقم ، يا نور المستوحشين في الظلم ، يا عالما لا يعلم ، وصل على محمد وآل محمد.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء ، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

عبارات تهنئة بشهر شعبان 2023

أولا: في العبارة الأولى ، بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وبالإيمان تجلت بنسيم الخير يا شعبان الخير كل عام وأنتم بخير .

ثانيا: في العبارة الثانية ، صاحبة { السعادة ! وَ …. أغلى الناس و زيادة ” قرب شهر العبادة .. عساك من عَوادهـ .

ثالثا: في العبارة الثالثة ، شعبان شهر فلاح ورمضان عطره لاح عسى أيامك أفراح وكل أحزانك تنزاح .

رابعا: في العبارة الرابعة ، وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب وإذا سأل به أعطي أن يبارك لكم في شعبان وأن يبلغكم رمضان .

أعمال مستحبة في شهر رمضان

خامسا: في العبارة الخامسة ، الله ينور قلبك بالقرآن، ويجمعني بكم في ظل الرحمن، ويبلغنا سوياً بركة شعبان، وعتق رمضان وغفران الكريم المنان .

سادسا: في العبارة السادسة ، اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطيل في عمرك وأن يضاعف حسناتك ويمحو سيئاتك، أسأل الله أن يبارك لكم في صحتك ومالك وذريتك وأهل بيتك، يسر الله أمرك وفرج كربك وهمك، وشرح بالإيمان صدرك، بارك الله لك في شعبان وبلغك رمضان، وجعلك من عتقائه والمقبولين فيها .

سابعا: في العبارة السابعة ، بشعور ملؤه الحب أجمل التهاني وأحلي الأماني بحلول شهر شعبان ويارب بلغنا رمضان كل عام وأنت بخير .

ثامنا: في العبارة الثامنة ، سرعان ما تهب نسائم روحانية تذكرنا بالأحبة فنحن شغفنا إليهم اللهم بارك لهم في شعبان وبلغهم يا كريم شهر رمضان .

وفي نهاية المقالة التي رصد الفريق فيها أجمل رسائل تهنئة بشهر شعبان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .